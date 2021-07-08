В Волгоградской области вводят новые ограничения из-за коронавируса

ВОЛГОГРАД, 8 июля. /ТАСС/. Власти Волгоградской области в связи с ростом числа выявленных случаев новой коронавирусной инфекцией ввели ограничения на работу ресторанов, кафе, детских развлекательных центров и фуд-кортов. Соответствующее решение принято оперштабом Волгоградской области в целях предупреждения распространения COVID-19, ограничения вступят в силу с 12 июля, сообщила в четверг пресс-служба обладминистрации.

Отмечается, что кафе, барам, ресторанам, столовым, буфетам, закусочным и иным предприятиям общепита, в том числе летним кафе, запрещено принимать гостей в зале с полуночи до 6:00. Исключение - обслуживание навынос. Кроме того, в заведениях приостановят работу детских комнат. С 12 июля детские развлекательные центры, фуд-корты, детские игровые комнаты в ТЦ и ТРК также будут временно недоступны для посетителей.

Всем несовершеннолетним жителям Волгограда разрешат находиться в торгово-развлекательных комплексах только в сопровождении взрослых.

Работодателям будет рекомендовано каждые 15 дней проводить лабораторные исследования на коронавирус не менее 10% работников, а также перевести на дистанционный режим работы тех сотрудников, кто еще не сделал прививку от COVID-19.

По решению оперштаба, после 12 июля "зонами свободными от COVID-19" с возможностью продолжения работы в круглосуточном режиме или без введения дополнительных ограничений станут те заведения, где не менее 60% от общего числа работников не позднее шести месяцев назад прошли процедуру вакцинации или перенесли COVID-19 с документальным подтверждением наличия антител. Это детские развлекательные центры, музеи, кинозалы и кинотеатры, культурно-досуговые учреждения, в том числе театры, концертные организации, дома культуры, рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные.

"В свою очередь, посетители заведений должны предъявить документ, удостоверяющий личность, и второй на выбор: сертификат о проведении вакцинации с QR-кодом; документ с отрицательным анализом ПЦР-теста или подтверждающий наличие антител; справку о перенесенном не более шести месяцев назад заболевании. Несовершеннолетние в таких учреждениях и заведениях могут появиться только в сопровождении взрослых, имеющих перечисленные документы", - добавили в пресс-службе.

О ситуации в регионе

В Волгоградской области продолжают действовать ограничительные меры с неукоснительным соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил: социальной дистанции, использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания, дезинфекции транспортных средств и контактных поверхностей, обработки рук антисептическими средствами, термометрии. Обстановка с распространением COVID-19 в регионе остается напряженной, но стабильной и контролируемой.

По данным регионального оперативного штаба, в Волгоградской области на четверг зарегистрировано 64 446 случаев заражения (плюс 241 человек за сутки). С начала пандемии от коронавируса вылечились 59 811 человек (плюс 101 за сутки). В регионе зафиксировано 1 565 смертельных случаев от СОVID-19.