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Умер Владимир Меньшов
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Прощание с Владимиром Меньшовым началось в Доме кино

Режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище
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Описание
© Сергей Савостьянов/ТАСС
Евгений Герасимов (слева) и лидер КПРФ Геннадий Зюганов
© Сергей Савостьянов/ТАСС
Дочь Владимира Меньшова, Юлия Меньшова и вдова Меньшова Вера Алентова
© Сергей Савостьянов/ТАСС
Помощник президента РФ, заместитель председателя наблюдательного совета Российского общества "Знание" Владимир Мединский и руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский
© Сергей Савостьянов/ТАСС
Член ЦК КПРФ, заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Ющенко и лидер КПРФ Геннадий Зюганов
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Прощание с народным артистом РСФСР, актером и режиссером Владимиром Меньшовым началось в четверг в Центральном доме кинематографистов, передает корреспондент ТАСС.

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Биография Владимира Меньшова
Биография Владимира Меньшова

Выдающийся кинематографист умер в понедельник в возрасте 81 года от последствий коронавирусной инфекции. Траурная церемония проходит в Большом зале Дома кино. Официально прощание началось в 11:00 мск, но уже за час до этого времени перед зданием собралась очередь из коллег и поклонников таланта Меньшова, которые пришли с цветами.

На церемонию приехала супруга режиссера, народная артистка РФ Вера Алентова. Ранее она была госпитализирована в одну из столичных клиник, накануне их дочь Юлия Меньшова сообщила о том, что Алентову выписали и она вернулась домой.

В фойе Дома кино стоит портрет Меньшова, рядом с ним разместили венки и большое количество цветов. Гроб установлен на сцене. Места в зале можно занимать с учетом социальной дистанции. По наблюдению корр. ТАСС, за первые 15 минут с начала церемонии проститься с режиссером пришло более сотни людей.

Позднее в этот день Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище.

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РоссияМеньшов, Владимир ВалентиновичУмер Владимир Меньшов
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