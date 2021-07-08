Прощание с Владимиром Меньшовым началось в Доме кино

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Прощание с народным артистом РСФСР, актером и режиссером Владимиром Меньшовым началось в четверг в Центральном доме кинематографистов, передает корреспондент ТАСС.

Выдающийся кинематографист умер в понедельник в возрасте 81 года от последствий коронавирусной инфекции. Траурная церемония проходит в Большом зале Дома кино. Официально прощание началось в 11:00 мск, но уже за час до этого времени перед зданием собралась очередь из коллег и поклонников таланта Меньшова, которые пришли с цветами.

На церемонию приехала супруга режиссера, народная артистка РФ Вера Алентова. Ранее она была госпитализирована в одну из столичных клиник, накануне их дочь Юлия Меньшова сообщила о том, что Алентову выписали и она вернулась домой.

В фойе Дома кино стоит портрет Меньшова, рядом с ним разместили венки и большое количество цветов. Гроб установлен на сцене. Места в зале можно занимать с учетом социальной дистанции. По наблюдению корр. ТАСС, за первые 15 минут с начала церемонии проститься с режиссером пришло более сотни людей.

Позднее в этот день Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище.