В Белоруссии заблокировали сайт газеты "Наша нива"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Министерство информации Белоруссии ограничило доступ к интернет-ресурсу белорусской газеты "Наша нива".

"На основании уведомления генеральной прокуратуры в связи с размещением информации, распространение которой запрещено пунктом 1 статьи 38 Закона Республики Беларусь "О средствах массовой информации", министерством информации принято решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу nn.bу", - сообщила в четверг пресс-служба Мининфома.

По сообщению Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), несколько сотрудников газеты не выходят на связь, у некоторых дома проходят обыски. БАЖ и редакция "Нашей нивы" утверждают, что силовики задержали главного редактора газеты Егора Мартиновича.