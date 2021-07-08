Университет "Сириус" станет площадкой для внедрения генетических исследований в медицину

СИРИУС /Федеральная территория/, 8 июля. /ТАСС/. Университет "Сириус", создаваемый на одноименной федеральной территории, сможет не только заниматься генетическими исследованиями, но и апробировать их в сфере здравоохранения. Об этом в четверг на конференции "Диалоги по геномике: лучшие практики лабораторий РФ и Европы", организованной российско-австрийским форумом гражданских обществ "Сочинский диалог", сообщил ректор университета Роман Иванов.

"Мы здесь на федеральной территории сможем апробировать новые технологии. <…> В случае доказательства успешности после клинической апробации этих технологий можно будет ставить вопрос об их включении в федеральный стандарт", - сказал Иванов, отвечая на вопрос о включении генетических технологий в практику здравоохранения.

Ректор университета напомнил, что недавно был принят "закон-спутник" о федеральной территории. Документ предполагает возможность установления собственного регулирования в части изменения федеральных законов № 323 и № 326, которые определяют порядок оказания медицинской помощи и обязательного медицинского страхования.

Конференция "Диалоги по геномике: лучшие практики лабораторий РФ и Европы" организованна российско-австрийским форумом гражданских обществ "Сочинский диалог". Она предоставляет возможность расширенного неформального общения лучших российских и европейских ученых с целью создания и развития совместных проектов, глубокого обмена опытом по передовым организационным и научным практикам в области геномных технологий и исследований, а также стимулирования исследований в РФ в области наук о жизни. Конференция проводится в рамках объявленного в России года науки и технологий.

Поддержку в организации мероприятия оказывают российско-французский форум гражданских обществ "Трианонский диалог", форум гражданских обществ России и Германии "Петербургский диалог". Партнерами выступают Казанский федеральный университет, Венский медицинский университет и университет "Сириус". Сопредседателем "Сочинского диалога" с российской стороны является помощник президента России Андрей Фурсенко, с австрийской - президент Европейской ассоциации торгово-промышленных палат Eurochambres Кристоф Ляйтль.