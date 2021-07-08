Сильные дожди и ветер до 24 м/c прогнозируется в ближайшие дни в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 8 июля. /ТАСС/. Резкое ухудшение погоды прогнозируется в Бурятии, жаркую сухую погоду сменит пасмурная, с ливнями, грозами и ветром до 24 м/c. Об этом сообщила в четверг пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"8-9 июля по республике ожидаются сильные дожди, грозы, местами возможен град, усиление ветра до 24 м/с, понижение температуры воздуха", - говорится в сообщении.

Спасатели призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности.

С начала июля в Бурятии установилась солнечная погода, воздух прогревался до плюс 36 градусов.

В июне специалисты фиксировали подъем уровня воды в реках, в том числе в двух крупных - Уде и Селенге, которая является главным притоком Байкала. Паводковые воды подтопили 10 населенных пунктов в четырех районах Бурятии. Последствия произошедшего ликвидировали, в некоторых поселках местные жители укрепили дамбы.

С 15 июня в Улан-Удэ действует режим повышенной готовности из-за возможных паводков. Структурные подразделения городской администрации и ресурсоснабжающие организации ведут подготовку к возможному паводку на территории столицы Бурятии. В зоне риска проживают более 18 тыс. человек (около 7,3 тыс. частных и 156 многоквартирных домов). На случай возможных подтоплений в Улан-Удэ подготовлено 29 пунктов временного размещения.