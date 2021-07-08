"Трианонский диалог" готов организовать международный форум стартапов в области генетики

СИРИУС /Федеральная территория/, 8 июля. /ТАСС/. Российско-французский форум гражданских обществ "Трианонский диалог" готов организовать встречу стартаперов и инвесторов в области генетики. Об этом в четверг заявил проректор МГИМО, координатор "Трианонского диалога" Артем Мальгин на пленарной сессии форума на конференции "Диалоги по геномике: лучшие практики лабораторий РФ и Европы".

Мальгин напомнил о том, что "Трианонский диалог", который также оказывал поддержку в подготовке конференции, регулярно организует встречи, на которых российские стартаперы могут представить свои инициативы французским инвесторам и наоборот.

"Мы также готовы организовать специальную встречу в области генетики, и поддержать это, привлечь необходимых спонсоров", - сказал Мальгин.

Конференция "Диалоги по геномике: лучшие практики лабораторий РФ и Европы" организована российско-австрийским форумом гражданских обществ "Сочинский диалог". Она предоставляет возможность расширенного неформального общения лучших российских и европейских ученых с целью создания и развития совместных проектов, глубокого обмена опытом по передовым организационным и научным практикам в области геномных технологий и исследований, а также стимулирования исследований в РФ в области наук о жизни. Конференция проводится в рамках объявленного в России года науки и технологий.

Сопредседателем "Сочинского диалога" с российской стороны является помощник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко, с австрийской - президент Европейской ассоциации торгово-промышленных палат Eurochambres Кристоф Ляйтль.