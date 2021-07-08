Летние веранды в Москве будут работать без системы QR-кодов до 1 августа

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Летние веранды в Москве могут продолжать работать без системы QR-кодов до 1 августа. Об этом сообщил в своем блоге в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

"По просьбе представителей общепита, обслуживание на летних верандах посетителей без предъявления QR-кодов будет разрешено до 1 августа сего года (включительно). Это решение поддержит и рестораны, и туристическую отрасль в целом, и просто москвичей, которые пока не успели завершить вакцинацию", - написал Собянин.

Эксперимент по работе заведений общепита в "бесковидном" формате с 28 июня в Москве стал бессрочным правилом. Теперь рестораны и кафе могут принимать только привившихся от COVID-19, переболевших в течение последних шести месяцев либо имеющих отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней, указывается в указе мэра столицы. При этом для летних веранд до 11 июля включительно было отменено требование проверять у посетителей QR-коды.