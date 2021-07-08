Волгоградским санаториям рекомендуют принимать граждан с прививкой или антителами к ковиду

ВОЛГОГРАД, 8 июля. /ТАСС/. Волгоградским санаториям и домам отдыха с 12 июля рекомендовали принимать отдыхающих только при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса или результатов теста на антитела. Соответствующее решение принято оперштабом Волгоградской области в целях предупреждения распространения COVID-19, сообщила в четверг пресс-служба обладминистрации.

"Пансионатам, домам отдыха, санаторно-курортным организациям рекомендуется принимать граждан, предъявившим сертификат о вакцинации или документ с результатами исследований на наличие антител", - говорится в сообщении.

Региональным оперативным штабом по согласованию с главным государственным санитарным врачом Волгоградской области подготовлены документы - изменения в постановление о введении режима повышенной готовности в регионе и регулирующий его акт. Ограничения вступят в силу с 12 июля, уточнили в пресс-службе.

В Волгоградской области продолжают действовать ограничительные меры с неукоснительным соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил: социальной дистанции, использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания, дезинфекции транспортных средств и контактных поверхностей, обработки рук антисептическими средствами, термометрии. Обстановка с распространением COVID-19 остается напряженной, но стабильной и контролируемой.