В Карелии с 15 июля для заселения в отель подросткам потребуется отрицательный ПЦР-тест

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 июля. /ТАСС/. Власти Карелии уточнили список документов для приезжающих в регион по работе и на отдых. Для заселения в отель или другое место размещения с 15 июля взрослые смогут предоставлять справку о вакцинации от коронавируса, а для подростков от 14 до 18 лет обязательным станет отрицательный ПЦР-тест на новую инфекцию, сделанный не позднее, чем за 72 часа до въезда, или справка о перенесенном в течение полугода COVID-19, сообщил глава республики Артур Парфенчиков на своей странице во "ВКонтакте".

"Подписал распоряжение, в котором уточняется список документов для въезжающих в Карелию на работу или для отдыха. <...> От подростков от 14 до 18 лет потребуется отрицательный ПЦР-тест или справка о перенесенном в течение последних шести месяцев коронавирусе. Это требование вступает в силу с 15 июля", - говорится в сообщении.

Парфенчиков пояснил, что взрослым для заселения в отель или хостел, неважно приехали они в служебную командировку или на отдых, необходимо будет предоставить либо отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа, либо справку о вакцинации от COVID-19 или перенесенной новой инфекции в течение прошедших шести месяцев.

Другая часть изменений в распоряжении главы Карелии относится к антиковидным ограничениям. Населенный пункт может не вводить и не следовать им в случае, если создана 60-процентная прослойка коллективного иммунитета - как естественным путем, так с помощью вакцинации. Ранее в республике ввели паспорта коллективного иммунитета для организаций, где 60% сотрудников вакцинированы или перенесли коронавирусную инфекцию в последние полгода. Эти предприятия также могут соблюдать не все антиковидные требования, действующие в регионе.

"Дополнительные ограничения теперь могут не вводиться в населенных пунктах республики, где 60% жителей вакцинировались или переболели ковидом за последние полгода. Также в населенном пункте могут быть смягчены действующие ограничения. По этим вопросам органам местной власти нужно обратиться в оперштаб Карелии", - написал Парфенчиков.

Эпидситуация в регионе

В республике зафиксировано 51 783 случая заражения новой инфекцией, прирост за сутки составил 199 человек, из них 193 - не вакцинировались. Всего выздоровели 48 492 пациента, умер - 651. Суточная заболеваемость в республике превышает среднероссийский показатель и составляет 8 432,8 случая на 100 тыс. населения (в среднем по стране он находится на уровне 3 862,5). Доля свободных коек составляет 19,2%.

В регионе действует запрет на посещение стационарных организаций социального обслуживания без предъявления отрицательного ПЦР-теста или справки о вакцинации от коронавируса. Максимальное число участников мероприятий в помещениях ограничено тридцатью. Количество зрителей в театрах и концерных залах может достигать не более 75%, в кинотеатрах - 50%. В республике также введена обязательная вакцинация от COVID-19 для сотрудников сфер образования, общепита, туризма, соцоблсуживания, услуг и др.