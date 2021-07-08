Обязательную вакцинацию от COVID-19 некоторых категорий граждан ввели в 34 регионах

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Обязательную или практически обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан от коронавируса ввели порядка 34 регионов, в 22 из них предприниматели говорят о проблемах с вакцинацией. Об этом в четверг сообщила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

"У нас сейчас на текущий момент порядка 34 регионов, которые ввели обязательную либо квазиобязательную вакцинацию <…> Дальше по сферам деятельности, конечно, топ - на первом месте в основном в регионах - это сфера услуг, торговля, бьюти, общепит, транспорт, такси. Второй блок - это развлечения и физкультура, театры, кинотеатры, летние площадки, массовые мероприятия, и в ряде регионов даже в сфере ЖКХ введены требования по обязательной либо по квазиобязательной вакцинации", - сказала она в ходе круглого стола "Поддержка малого и среднего бизнеса в регионах в условиях антиковидных ограничений. Существующие практики и кейсы", проводимого Общероссийским народным фронтом (ОНФ).

По словам Илюшниковой, далеко не во всех регионах предоставляют переходный период, чтобы бизнес адаптировался к новым требованиям - зачастую у бизнеса просто нет такой возможности.

"Мы опрашиваем с коллегами предпринимателей, по нашей линии очень много запросов идет <…> 34 региона ввели, а из 22 регионов нам бизнес говорит, что у нас проблемы с вакцинацией - либо недостаток вакцин, либо недостаточность пунктов вакцинации, либо медленная вакцинация. Мы вводим требования, с одной стороны, с другой стороны, конечно, параллельно, должны создаваться условия для выполнения требований. То есть невозможно ввести требования и сказать: "Мы не знаем, как вы будете выполнять, выполняйте как хотите, это не наша проблема", - сказала Илюшникова.