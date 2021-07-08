Ростовская область подаст заявку на господдержку молодежных лабораторий

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июля./ТАСС/. Ростовская область подаст заявку на господдержку восьми молодежных лабораторий Южного научно-образовательного центра (Южного НОЦ) в рамках конкурса на звание лучшего НОЦ страны, сообщил глава региона Василий Голубев в рамках встречи с молодыми учеными области.

"Министерство образования РФ уже допустил ученых Южного НОЦ к программам поддержки НОЦ мирового уровня. Советом до 1 августа текущего года будет принято решение об определении победителей конкурса на звание НОЦ мирового уровня, <...> я подпишу [заявку на участие]", - сказал он.

По словам Голубева, развитие Южного научно-образовательного центра имеет большое значение для Ростовской области, кроме того, сейчас остро стоит вопрос поддержки молодых ученых."Очевидно, что нехватка инструментов для привлечения и закрепления молодых специалистов в самых разных научно-технических проектах - острый вопрос. Минобразования РФ в этом году запланировало создание 100 лабораторий <...> - это должно поддержать молодые кадры в разных научных начинаниях", - отметил губернатор.

В рамках встречи с молодыми учеными области главе региона были презентованы восемь перспективных молодежных лабораторий. Учеными были представлены проекты, касающиеся разработок в сфере интеллектуальных сельхозмашин, перспективной медицины и исследований в области микроволновой энергии на растения. Также молодые ростовские ученые представили доклад о создании лаборатории по изучению технологий для повышения плодородия почв.

Ранее по инициативе губернатора Ростовской области Южным НОЦ была подана заявка на участие центра в конкурсе на получение господдержки. В 2021 году Южный научно-образовательный центр, объединяющий вузы регионов Юга России, был признан межрегиональным. На данном этапе конкурса ЮНОЦ занимает 4-е из 13 мест и имеет высокие шансы на победу.