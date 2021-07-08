В Сочи компенсируют ущерб не прописанным по адресам, пострадавшим при подтоплениях

СОЧИ, 8 июля. /ТАСС/. Власти Сочи приняли решение об оказании материальной помощи за счет внебюджетных средств пострадавшим при подтоплении жителям, которые не прописаны по адресам, где наступил ущерб, или утратили в результате непогоды подтверждающие документы. Об этом сообщил журналистам заместитель начальника управления гражданской обороны и защиты населения Сочи Игорь Шержуков.

"Есть люди, которые не могут обеспечиваться по закону компенсацией: люди, которые проживают, но не прописаны, а это обязательное условие, или же, например, кто-то утратил документы подтверждающие. Главой горда [Алексеем Копайгородским] принято решение - мы будем это компенсировать из внебюджетных источников. Сейчас ведется работа", - сказал Шержуков.

Ранее он сообщал, что в Сочи 90 домовладений, жители которых были признаны потерпевшими и частично утратившими имущество, пострадали 355 человек, властям региона направлено письмо о необходимости выделения 17 млн 950 тыс. рублей на выплаты компенсаций.

Сильные дожди начались в Сочи 4 июля. По данным синоптиков, циклон должен был пройти по всей территории Краснодарского края, в ночь на 6 июля сильные осадки прошли еще в пяти муниципалитетах региона, режим ЧС действует в Сочи, Горячем Ключе, Славянском, Северском, Туапсинском районах. Купание на пляжах на побережье было запрещено. По состоянию на среду циклон покинул территорию края.