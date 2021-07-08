ТАСС, 8 июля. Власти Чувашии освободили многодетные семьи от уплаты транспортного налога на автомобили мощностью до 150 лошадиных сил, кроме того, многодетные начнут получать другие дополнительные меры государственной поддержки в соответствии с указом главы республики. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы региона.

"В 2021 году льготой по освобождению от уплаты транспортного налога на легковые автомобили могут воспользуются более 3,3 тыс. семей, а девять многодетных семей, имеющих восемь и более несовершеннолетних детей и нуждающихся в жилых помещениях, улучшат свои жилищные условия", - приводятся в сообщении слова глава Чувашии Олега Николаева.

По данным пресс-службы, с 2022 года более 450 семей, в которых родился третий или последующий ребенок, смогут направить республиканский материнский капитал на приобретение автотранспорта. Также, в соответствии с указом "О повышении социального благополучия многодетных семей в Чувашской Республике", в республике более 11 тыс. детей из многодетных малоимущих семей - учащихся 5-11 классов - будут обеспечены бесплатным горячим питанием в школах.

По словам Николаева, у республики имеются необходимые средства для реализации предусмотренных документом мер. В этом году на эти цели будет направлено более 120 млн рублей.