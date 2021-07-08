Мишустин: присоединение к конвенции о затонувших судах решит вопрос их утилизации в России

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин считает, что присоединение России к Найробийской международной конвенции об удалении затонувших судов 2007 года станет шагом на пути цивилизованного решения этого вопроса. Такое мнение он высказал на заседании правительства в четверг.

"Владельцы автомобилей у нас уже привыкли, что старые машины нужно утилизировать, а не бросать на дороге. Такую же привычку нужно сформировать и в сфере судоходства, чтобы старые корабли и баржи не оставляли вдоль берегов, их ржавые остовы не портили пейзаж, не затрудняли перевозку людей и грузов и не наносили вред окружающей среде. Это очень важная тема, которую мы обсуждали во время нашей поездки на Дальний Восток", - подчеркнул Мишустин.

По его словам, значимым шагом в решении вопроса станет присоединение России к конвенции об удалении затонувших судов. Премьер напомнил, что этот документ обязывает владельцев сообщать не только о факте гибели судна и опасности его груза, но и возлагает на них ответственность за удаление утонувших кораблей. В связи с этим собственник судна должен будет оформить соответствующую страховку или предоставить иное финансовое обеспечение своей ответственности.

"После ратификации конвенции в парламент будут внесены законопроекты, которые уточнят механизм ее действия на территории нашей страны", - заключил премьер.