В Генпрокуратуре России рассказали, где чаще всего совершаются экстремистские преступления

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Преступления экстремистского и террористического характера в настоящее время все чаще совершаются при помощи социальных сетей и мессенджеров, создание сайтов уже утратило актуальность. Как сообщил заместитель начальника Главного управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры РФ Вячеслав Михеев, четверть из выявленных в этом году террористических преступлений совершены с использованием интернета.

"К последним тенденциям преступности стоит отнести размещение экстремистского контента на личных страницах в социальных сетях и мессенджерах. Дело в том, что создание и информационное наполнение тематических сайтов постепенно утрачивает целесообразность. <...> За пять месяцев текущего года из более 1 тыс. выявленных преступлений террористического характера 25% совершено с использованием сети Интернет", - сказал он на конференции руководителей прокуратур европейских государств, которая проходит в Санкт-Петербурге.

Он добавил, что доля совершенных с помощью интернета экстремистских преступлений среди выявленных в этом году еще выше. "Удельный вес экстремистских деяний, совершенных в интернете, еще выше и составляет 66% от их общего числа - 320 из 484", - отметил он.

По словам Михеева, создание сайтов террористической направленности утратило актуальность, так как их проще заблокировать. "Создание зеркал тематических сайтов также не обеспечивает их сохранность, так как их обнаружение и блокировка не требуют вынесения новых решений судами и органами власти", - сказал он. Михеев также отметил, в России существует "достаточно эффективная система пресечения распространения информации противоправного характера".