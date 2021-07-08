Россия ежегодно теряет до 150 млрд рублей из-за таяния вечной мерзлоты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления приводит к различным происшествиям и чрезвычайным ситуациям, которые наносят ежегодный ущерб на сумму до 150 млрд рублей. Об этом сообщил начальник Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Дмитрий Данилов на конференции руководителей прокуратур европейских государств, которая проходит в Санкт-Петербурге.

"Все страны Европы, включая нашу страну, испытывают на себе последствия глобального потепления. Одним из таких последствий является таяние вечной мерзлоты, создающее угрозу уязвимым экосистемам Арктической зоны, расположенным там объектам промышленности, инфраструктуры, жилья, а также здоровью граждан. Ежегодные финансовые потери России в связи с таянием вечной мерзлоты составляют до 150 млрд рублей", - сказал он.

В качестве примера Данилов привел аварию с топливным резервуаром в Норильске в 2020 году. По его словам, одной из причин инцидента стало таяние замерзшего грунта. "В мае 2020 года, в том числе из-за просадки грунта вследствие его оттаивания, возникла аварийная ситуация на одном из промышленных объектов в городе Норильске, повлекшая загрязнение нефтепродуктами большой площади земель и водных объектов", - сказал Данилов.

В мае 2020 года один из топливных резервуаров на Норильской ТЭЦ-3 Норильско-таймырской энергетической компании разрушился. Вылилось 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Арбитраж Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к Норильско-таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя структура "Норникеля") о взыскании более 148 млрд рублей за ущерб экологии. Сумма взыскания была снижена судом до 146 млрд рублей. "Норникель" полностью оплатил сумму ущерба.

По словам Данилова, взысканные судом 146 млрд рублей "будут направлены на улучшение условий проживания людей за Северным полярным кругом".