Штормовое предупреждение объявили в Крыму на 8 июля

"Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях на 8 июля. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие часы и до конца суток 8 июля в Крыму ожидаются сильный ливень, гроза, град, шквал 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в Крыму в связи с прогнозом о возможности ливней, града и штормового ветра до 25 м/с, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Уточняется, что из-за комплекса опасных гидрометеорологических явлений "высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений".

"Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива", - добавили в ведомстве.

4 июля Крым второй раз за полмесяца пострадал от сильных дождей. В воскресенье из берегов вышли три реки, только в Бахчисарайском районе, где выпали две месячные нормы осадков, подтоплено более 100 домов и приусадебных участков в десятке населенных пунктов. Две женщины после случившегося госпитализированы, одна погибла.

17-18 июня в результате сильных ливней была подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова, а также центральная часть Ялты. В Ялте погиб один человек, пострадали 58, один человек числится пропавшим без вести.