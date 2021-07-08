У москвичей планируют спросить о необходимости обязательной вакцинации от COVID-19

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Тестирование системы онлайн-голосования по общегородским вопросам могут провести в Москве 30-31 июля. Участников тестового голосования планируют спросить об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции для определенных групп граждан и необходимости развития общественного или личного транспорта, сообщил в четверг зампредседателя Общественной палаты столицы, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

"Предлагаем тест провести 30-31 июля, будут доступны функции отложенного бюллетеня и перелистывания бюллетеней, проверим новации для слабовидящих. <...> Первый вопрос предлагаем задать об обязательной вакцинации для определенных профессиональных групп. Второй вопрос о том, куда городу необходимо вкладывать средства - в развитие общественного или личного транспорта. Два бюллетеня, два вопроса", - сказал Венедиктов в ходе заседания общественного штаба по наблюдению за выборами в городе Москве в 2021 году.

Он добавил, что зарегистрированным на сайте мэра и правительства Москвы 4,6 млн граждан с избирательным правом будут направлены приглашения принять участие в тестовом голосовании.

Ранее он сообщил ТАСС, что число москвичей, принимающих участие в выборах дистанционно, в этом году может достигнуть 1,5-2 млн человек, что минимум в 1,5 раза больше числа онлайн-участников общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ в 2020 году.

В этом году в Москве, помимо выборов в Государственную думу, пройдут довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней.