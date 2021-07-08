Синоптики предупредили о жаре до 33-35 градусов в регионах ЦФО с 8 по 10 июля

ТАСС, 8 июля. Синоптики распространили экстренные предупреждения об аномальной жаре до плюс 33-35 градусов, которая с 8 по 10 июля ожидается в ряде регионов Центрального федерального округа (ЦФО), в том числе в Воронежской, Тверской, Тамбовской, Ярославской областях. На остальной территории округа прогнозируется до плюс 30-31 градусов, информация об этом размещена на сайтах местных центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС) и региональных управлений МЧС.

Метеопредупреждения о повышении температуры воздуха до плюс 33 градусов с 8 по 10 июля распространили синоптики ЦГМС по Тамбовской, Тверской, Ярославской областям. В Воронежской области период жаркой погоды с температурой до плюс 33-35 градусов, ожидается в течение семи дней. "На неделю мы ждем погоду без осадков. В пятницы днем будет плюс 28-33 градуса, в субботу - плюс 29-34 градуса, в воскресенье - плюс 28-33 градуса, и так в течение недели, но не выше 35 градусов днем, по ночам будет плюс 15-20 градусов", - сказала ТАСС ведущий синоптик гидрометцентра по Воронежской области Галина Губинская.

Она добавила, что в южных районах области, например, в Богучарском, из-за жары и отсутствия дождей установлен пятый, чрезвычайно высокий класс пожарной опасности. В Костромской области, где ожидается до плюс 31 градуса, пятый класс пожарной опасности установлен с 8 по 11 июля на территории всего региона, сообщается на сайте ГУ МЧС.

Во Владимирской, Ивановской, Рязанской, Тульской областях 8-10 июля столбики термометров покажут до плюс 32-33 градусов. В Туле из-за высокой температуры воздуха администрация города с четверга организовала около 20 пунктов бесплатной раздачи питьевой воды. В Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской областях до воскресенья, по данным местных ЦГМС, прогнозируется до плюс 31 градуса.

По информации сайта Гидрометцентра России, 8-10 июля погоду в ЦФО будет определять обширный антициклон, осадков не ожидается.