В Омске жители массово жалуются на химический запах

ОМСК, 8 июля. /ТАСС/. Жители Омска в соцсетях массово жалуются на сильный химический запах. Как сообщила в четверг журналистам пресс-службе Минприроды Омской области, автоматизированный пост наблюдения зафиксировал в атмосфере повышенное содержание сероводорода.

Житель Омска и экоблогер Владимир Лифантьев во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что местные жители не почувствовали эффекта от реализации в регионе нацпроекта "Экология". Люди вынуждены дышать воздухом, в котором превышены предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ, в регионе высокий уровень легочных заболеваний. Президент в ответ отметил, что рассчитывает на выполнение к 2024 году Омском поставленной нацпроектом задачи по снижению выбросов в атмосферу на 20%, а также призвал власти региона ускорить процесс ликвидации двух наиболее крупных мусорных полигонов.

"Информация по выбросам за 7 июля: на автоматизированном посту наблюдений по ул. 4-я Поселковая в течение суток при северном ветре 4 м/с зафиксировано превышение по сероводороду - 1,45 ПДК (предельно допустимая концентрация)", - сообщила пресс-служба. Информация о загрязнении направлена в Росприроднадзор для принятия мер реагирования.

В группе "Проект "ДЫШИ", Омск" во "ВКонтакте", которая аккумулирует полученную от горожан информацию о загрязнениях, сообщается, что очень много жалоб на неприятные запахи и ухудшение состояния здоровья поступило в ночь на 8 июля. "Преимущественно они поступают из Старого Кировска и близлежащих районов, омичи говорят о запахе химии, тухлятины и помойки", - сообщают администраторы группы.

По мнению специалистов группы, помимо промышленных предприятий источником запаха может быть Кировская свалка, которая не рекультивируется из-за споров с региональным оператором по обращению с ТКО.

В конце января вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что Омск по уровню негативного воздействия экологии на здоровье человека находится на пятом месте в списке из 48 городов с высоким уровнем загрязнения воздуха. В марте общероссийская общественная организация "Зеленый патруль" опубликовала "Национальный экологический рейтинг" регионов, в котором Омская область оказалась предпоследней.