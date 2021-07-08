Около 40 аппаратов УЗИ закупили для медорганизаций Подмосковья с начала года

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Порядка 40 аппаратов ультразвуковой диагностики закупили для медучреждений Московской области с начала 2021 года, сообщила в четверг пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В медорганизации Московской области закупили новое диагностическое оборудование - аппараты ультразвуковой диагностики. Медтехника приобретена в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения Московской области на 2021-2025 годы", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что новые аппараты будут применяться для диагностики заболеваний сердца, сосудов, репродуктивной системы и других патологий. Оборудование поступит в городские больницы в Химках, Ногинске, Солнечногорке и другие города Подмосковья.

"Качественная диагностика является основой для постановки точного диагноза. Поэтому мы ежегодно закупаем современное диагностическое оборудование. С начала этого года мы приобрели 38 аппаратов УЗИ. Это позволит проводить ультразвуковые исследования пациентам на более высоком уровне, а также повысить доступность медицинской помощи", - привели в пресс-службе слова зампреда правительства - министра здравоохранения Подмосковья Светланы Стригунковой.