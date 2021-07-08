Блокадные захоронения на Серафимовском кладбище в Петербурге включили в список памятников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга включил в список выявленных объектов культурного наследия три братских блокадных захоронения на территории Серафимовского кладбища в дополнение к уже существующим в этом месте памятникам. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

"Три участка братских захоронений периода блокады Ленинграда на Серафимовском кладбище будут включены в перечень выявленных объектов культурного наследия. <...> Они расположены в непосредственной близости от церкви Серафима Саровского, вдоль главной центральной дороги, один - в глубине [северо-западной части] кладбища", - сообщили в КГИОП.

Во время Великой Отечественной войны Серафимовское кладбище было местом массового захоронения воинов, защищавших город, и ленинградцев, погибших и умерших в блокаду от голода, холода, бомбежек и артиллерийских обстрелов. Силами войск ПВО и жителей города тогда были вырыты траншеи для массовых захоронений. По данным, которые привела пресс-служба КГИОП, в период блокады на территории Серафимовского кладбища было захоронено 62 312 человек гражданского населения и 1 648 военнослужащих.

К 1965 году самый обширный участок - № 1 - захоронений траншейного типа был превращен в мемориал, который признан объектом культурного наследия федерального значения "Братские могилы защитников и жителей г. Ленинграда, погибших во время блокады 1941-1944 гг.". Оформление в мемориал остальных братских захоронений реализовано не было, но они были благоустроены. В 2011 году на каждом из участков установлены памятные стелы черного гранита со стилизованным изображением гвоздики, солдатской каски и надписью "Ленинград 1941-1945 Вечная память героическим защитникам города".

В январе 2021 года в КГИОП поступило заявление о включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия нескольких участков, не вошедших ранее в состав объекта культурного наследия. "На основании заключения комиссии КГИОП принято решение о включении данных участков в перечень выявленных объектов культурного наследия в качестве объекта "Братские могилы защитников и жителей города Ленинграда, погибших в 1941-1944 годах", - уточнили в пресс-службе.

О кладбище

Серафимовское кладбище в Петербурге с церковью во имя Святого Серафима Саровского было основано в начале ХХ века как место захоронения бедных людей, солдат и матросов, погибших и умерших в Первую мировую войну. Один из участков Серафимовского кладбища на рубеже XXI века стал мемориальной воинской площадкой, где покоятся матросы и офицеры-подводники, трагически погибшие в августе 2000 года на атомной подводной лодке "Курск", офицеры, погибшие в июле 2019 года в Баренцевом море при пожаре на атомной глубоководной станции АС-31, другие заслуженные представители армии, флота и иных силовых ведомств России. На этом участке также покоятся погибшие при катастрофе самолета А321 над Синайским полуостровом в октябре 2015 года.