Опрос: жители Молдавии больше доверяют российской вакцине "Спутник V"

КИШИНЕВ, 8 июля. /ТАСС/. Жители Молдавии доверяют вакцине "Спутник V" больше, чем другим препаратам. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, представленного в четверг на сайте министерства здравоохранения республики.

По данным исследования, среди тех, кто планирует делать прививку, 27% предпочли бы вакцину "Спутник V", 25% - Pfizer, 18% - AstraZeneca. Еще 18% готовы привиться любым препаратом, который предложит Национальное агентство общественного здоровья.

Примечательно, что почти каждый четвертый участник опроса заявил, что не верит в существование коронавируса.

Опрос проводился с 20 мая по 4 июня по репрезентативной выборке. В нем приняли участие 1 003 человека из 320 населенных пунктов без учета непризнанного Приднестровья. Погрешность авторы оценивают в 3%.

Ситуация с вакцинами в Молдавии

В Кишиневе 17 июля пройдет новый марафон вакцинации "Спутник V" . На нем второй компонент препарата получат те, кто сделал первую инъекцию в ходе марафона 26 июня. По данным мэра города Иона Чебана, из 4 362 вакцинированных в тот день четыре тысячи выбрали "Спутник V", остальные получили препарат АstraZeneca и Sinopharm. По словам градоначальника, в центре Кишинева был открыт 31 пост вакцинации, где работали около 200 врачей, появление российского препарата вызвало ажиотаж - тысячи людей с ночи занимали очередь, которая растянулась на несколько кварталов.

В Молдавию уже поступило 1 032 790 доз вакцин от COVID-19, которые были поставлены в качестве гуманитарной помощи, по линии платформы COVAX или закуплены правительством. В основном это AstraZeneca, Pfizer, Sinovac Botech и Sinopharm. Сюда включены также 182 тыс. доз "Спутника V", которые поставила Россия в качестве гуманитарной помощи по просьбе спикера молдавского парламента Зинаиды Гречаный и лидера Партии социалистов, бывшего президента республики Игоря Додона. Комментируя повышенный спрос на российскую вакцину, Додон сообщил, что с российскими партнерами ведутся переговоры о покупке 1 млн вакцин "Спутник V", позже эту информацию подтвердил Минздрав республики, который ведет переговоры.

Молдавия начала кампанию по вакцинации одной из последних в Европе - 2 марта. По последним данным, оба компонента вакцины получили уже 292 тысячи человек (порядка 8,6% населения).