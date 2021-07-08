Вакцинацию в свердловских ТРЦ возобновят после поставки "Спутник V"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Крупная партия вакцины "Спутник V" в 60 тыс. доз, которая поступила 8 июля в Свердловскую область, позволит восстановить вакцинацию в полном объеме - во всех медучреждениях региона и мобильных пунктах вакцинации в торгово-развлекательных центрах. Об этом сообщил журналистам заместитель губернатора Павел Креков.

7 июля Креков на брифинге по итогам заседания оперативного штаба заявил, что в некоторых ТРЦ вакцина могла закончиться. Каждый пункт в торговом центре прикрепили к какому-либо медучреждению региона, поэтому некоторые больницы принимают решения о приостановке выдачи вакцины в торговые центры до поставки дополнительных доз в регион, отмечал замгубернатора.

"Буквально сегодня в ночь мы получили почти 60 тыс. доз вакцин. Уже 70% прибывшей вакцины роздано в муниципальные образования, в ближайшие 2-3 часа будут розданы все остальные. В полном объеме восстанавливаем вакцинацию, в том числе в торговых центрах. Всех призываю к этой вакцинации присоединиться, кто этого еще не сделал", - сказал он.

По данным оперштаба, в регион поступила вакцина "Спутник V".

В оперативном штабе региона уточнили ТАСС, что в Свердловской области завершили вакцинацию полностью 512,5 тыс. человек, первым компонентом привились более 708 тыс. жителей.