Путин в ходе телемоста с "Артеком" выразил солидарность с надеждой на мир во всем мире

НОВО-ОГАРЕВО, 8 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил поддержку стремлению к миру во всем мире и отсутствию войн. Таким образом он прокомментировал в ходе общения в четверг по видеосвязи с финалистами конкурса "Большая перемена" в "Артеке" слова школьника Александра Лунина из Краснодарского края, который учится в пансионе МГУ в Москве.

Мальчик рассказал, что увидел по телевизору министра иностранных дел России Сергея Лаврова и захотел заниматься тем же. "Я хочу, чтобы был мир во всем мире и никогда не было войн и конфликтов", - сказал ребенок.

"Да, хотелось бы, чтобы так и было, - согласился с ним президент. - Это очень здорово".

Путин выразил уверенность, что с таким настроем у школьника в будущем есть "все шансы заняться международными делами и добиться здесь самых больших высот". Глава государства в целом отметил, что такие молодые люди востребованы и очень нужны стране.