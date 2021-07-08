Первую прививку от COVID-19 сделали более 3,2 млн москвичей

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Более 3,2 млн человек в Москве получили первый из двух компонентов вакцины от коронавируса. Полный курс вакцинации прошли более 1,8 млн человек, сообщается в четверг на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"По состоянию на 08.07.2021 в Москве привито более 3,2 млн человек, из которых полный двухэтапный курс вакцинации прошли более 1,8 млн человек. При этом во всех частях города есть возможность привиться в удобное время, даже при отсутствии подходящего слота в поликлинике, можно получить прививку без записи в павильонах в парках, торговых центрах и других популярных общественных пространствах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Москве вакцина имеется в достаточном количестве для обеспечения спроса как среди горожан, так и работодателей.

"В Москве вакцина имеется в достаточном количестве для обеспечения спроса как среди горожан, так работодателей: юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Поставки препаратов от Минздрава осуществляются практически на ежедневной основе, ситуация с запасом вакцины находится на контроле. Таким образом, в столице обеспечен беспрерывный процесс вакцинации всех желающих, в том числе для работодателей для выполнения постановления главного государственного санитарного врача по городу Москве от 15 июня 2021 года №1 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям", - говорится в сообщении.

16 июня главный санитарный врач Москвы обязал провести вакцинацию 60% работающих горожан. Речь идет о сотрудниках предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов. Московская область также объявила обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.

В Москве проходит массовая вакцинация от COVID-19. По предварительной записи бесплатно сделать прививку от коронавирусной инфекции может любой желающий старше 18 лет в одном из пунктов на базе городских взрослых и детских поликлиник. Без записи пройти вакцинацию можно в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, а также в павильонах "Здоровая Москва" и в семи офисах "Мои документы". На данный момент в столице России открыто порядка 300 центров вакцинации.