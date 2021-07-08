Особый противопожарный режим введен на территории Кирова

КИРОВ, 8 июля. /ТАСС/. Власти Кирова ввели особый противопожарный режим на территории областного центра до 27 июля. Горожанам запретили использовать открытый огонь в лесу и не рекомендовали разводить костры, сообщается в четверг на сайте администрации.

"Глава администрации Кирова Дмитрий Осипов подписал постановление об установлении особого противопожарного режима на территории областного центра. Он будет действовать до 27 июля", - говорится в сообщении.

Горожанам не рекомендовано разводить костры, а использование открытого огня в лесных массивах запрещено. Также власти поручили органам опеки и попечительства, территориальным общественным самоуправлениям, старостам населенных пунктов и волонтерам создать группы для проведения профилактической работы с населением. Также собственникам жилья и предпринимателям рекомендовали провести осмотры и техобслуживание отопительных и электрических систем, газового оборудования.

За нарушение требований в период особого противопожарного режима с 7 до 27 июля предусмотрены штрафные санкции без вынесения предупреждения.

В Кирове с начала недели установилась жаркая погода, в ближайшие дни температура воздуха будет превышать 30 градусов, при этом осадки не ожидаются.