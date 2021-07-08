Власти Новосибирской области отмечают нехватку компонента вакцины из-за высокого спроса

НОВОСИБИРСК, 8 июля. /ТАСС/. Темпы вакцинации от COVID-19 первым компонентом в Новосибирской области за неделю снизились более чем на 35% из-за быстрого расходования вакцины. Об сообщил журналистам в четверг глава областного Минздрава Константин Хальзов.

В конце июня в социальных сетях появились фото длинных очередей на вакцинацию в Новосибирске, местные СМИ писали об отсутствии в больницах ампул с первым компонентом. Позднее нехватку подтвердили в пресс-службе правительства региона. Для увеличения поставок новосибирские власти направили обращение в Минздрав РФ.

"Темпы вакцинации на сегодняшний день первым компонентом - около 5 тыс. доз в сутки. Это среднее количество, которое учитывается за семь дней. Темпы чуть-чуть упали в связи с тем, что вакцина расходуется, новая не поступает", - сказал Хальзов, отметив, что из-за нехватки вакцины снижение наблюдается в последние несколько дней.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава, на прошлой неделе темпы вакцинации составляли около 7,9 тыс. доз в сутки. Таким образом, снижение составляет около 36,7%.

По данным оперативного штаба на утро 8 июля, в регионе зарегистрировано более 48,2 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Около 42 тыс. пациентов выздоровели, более двух тыс. умерли.

Одиннадцатого июня в области впервые с марта выявили более 100 новых случаев заражения коронавирусом. В середине июня в Новосибирске из-за ухудшения эпидемической обстановки было отменено празднование Дня города и проведение выпускных вечеров с массовым участием школьников. Губернатор региона Андрей Травников рекомендовал исключить проведение массовых мероприятий. Кроме того, с 1 июля была ограничена до 50% от количества мест вместимость залов кинотеатров и объектов спорта.