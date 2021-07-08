Устинов: изношенность очистных сооружений Крыма может стать угрозой для развития курортов

МАЙКОП, 8 июля. /ТАСС/. Изношенность очистной инфраструктуры в Крыму вызывает серьезные экологическое угрозы и может стать препятствием для развития курортов на полуострове. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов на совещании по вопросам национальной безопасности в макрорегионе.

"Серьезные угрозы вызывает и изношенность очистного хозяйства в Крыму", - констатировал он.

По словам Устинова, для решения этой проблемы требуется срочная разработка отдельного федерального проекта "Развитие водоканализационного хозяйства Азово-Черноморского побережья Краснодарского края и Крыма" с включением его в состав национального проекта "Жилье и городская среда", либо утверждение федеральной целевой программы с соответствующим бюджетным финансированием. "Без этого дальнейшая эксплуатации имеющейся инфраструктуры грозит экологической катастрофой и является препятствием для развития курортов", - подчеркнул полпред.