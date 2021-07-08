Китай обнаружил нарушения в профилактике COVID-19 на судах России

Как напомнили в Россельхознадзоре, по требованию Главного таможенного управления Китайской Народной Республики рыбоперерабатывающие предприятия, а также рыболовные и транспортные суда, в партиях продукции которых на территории КНР был выявлен генетический материал коронавирусной инфекции, должны быть подвергнуты видеоинспекции со стороны китайского компетентного органа. В 2021 году проведено девять инспекций предприятий и судов, из них в отношении двух судов по результатам инспекций китайской стороной приостановлен прием импортных деклараций до тех пор, пока не будут приняты эффективные меры по устранению выявленных нарушений.

"Среди системных нарушений китайская сторона отмечает: недостаточно эффективное расследование случаев обнаружения Китаем генетического материала коронавирусной инфекции в партиях российской продукции (источник заражения не был установлен), не были предприняты эффективные меры для устранения связанных с этим рисков; после возвращения рыболовного судна в порт ПЦР-тест не проводится, соответственно, мониторинг здоровья работников охватывает только период рабочего процесса", - отмечается в сообщении.

Кроме того, проверка выявила, что упакованная продукция дезинфицируется не со всех сторон. Также обнаружены неэффективные процедуры прослеживаемости и отзыва некачественной продукции. Как сообщили в Россельхознадзоре, представители Главного таможенного управления КНР также отметили, что проверки предприятий со стороны компетентного органа должны проводиться чаще, чем раз в два года. Инспекции российских рыбоперерабатывающих предприятий, рыболовных и транспортных судов Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики продолжаются, добавили в российском ведомстве.