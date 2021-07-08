Россияне назвали своих самых любимых героев "Союзмультфильма"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Самым любимым мультгероем "Союзмультфильма" среди россиян стал Кот Матроскин. Согласно опросу, проведенному в честь юбилея киностудии, свои предпочтения ему отдают 23% россиян, сообщили ТАСС в пресс-службе "Союзмультфильма" в четверг.
"Среди любимых мультгероев россиян первую строчку занял Кот Матроскин (23%), второе место разделили Винни-Пух и Волк из "Ну, погоди!" (по 9%). Примечательно, что персонажи мультсериала "Ну, погоди!" в своей нескончаемой погоне "поменялись местами": Заяц отстает от своего знаменитого "напарника" почти на 4%", - указано в сообщении.
Выбор россиян поддержали и в "Союзмультфильме". "Кот Матроскин - безусловно, харизматичный персонаж, близкий российской аудитории вне зависимости от возраста. Благодаря мультсериалу "Простоквашино" герой продолжает свою экранную жизнь, раскрываясь новыми гранями и завоевывая новых поклонников среди юной аудитории, которая, согласно данным нашего совместного опроса с Viber, с интересом смотрит и новые мультфильмы киностудии", - отметила генеральный продюсер "Союзмультфильма" Юлия Осетинская.
Третью строчку рейтинга самых популярных персонажей заняли Ежик из мультфильма "Ежик в тумане" и Котенок Гав - за них отдали голоса 7% и 8% опрошенных соответственно. В десятку любимых героев вошли Чебурашка, Попугай Кеша, Карлсон и Маугли.
В рамках опроса россияне также выбрали самый известный из новых мультсериалов "Союзмультфильма". По мнению 85% опрошенных им оказался "Простоквашино". Наиболее популярными также были признаны "Оранжевая корова", который отметили 28% респондентов, и "Зебра в клеточку", за который проголосовали 21%. В целом, как удалось установить в рамках исследования, эти и другие мультфильмы регулярно пересматривают около 93% опрошенных. При этом 67% респондентов отметили, что предпочитают классику анимации, так как она вызывает приятные ассоциации с детством и помогает отвлечься от проблем.
Опрос, приуроченный к 85-му юбилею студии, проводился киностудией "Союзмультфильм" совместно с мессенджером Viber. Всего в исследовании приняли участие более 8 тыс. человек. Большинство опрошенных, около 63%, составили пользователи в возрасте 35-64 лет, еще 20% - школьники и студенты до 18 лет.