Второй этап реабилитации переболевших COVID-19 будут реализовывать санатории

КИСЛОВОДСК, 8 июля. /ТАСС/. Санаторно-курортные учреждения будут реализовывать второй этап реабилитации пациентов, перенесших коронавирус, сообщила журналистам в четверг спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Внесены изменения в программу госгарантий, предусматривающие глубокую диспансеризацию, обязательную для всех, кто переболел ковидом. Гражданина ставят на диспансерный учет, и далее именно врачи должны определить - либо это амбулаторное лечение, либо стационарное, либо второй этап реабилитации, который реализуют наши санаторно-курортные учреждения", - сказала председатель Совфеда во время рабочей поездки в Кисловодск.

Ранее Минздрав утвердил порядок направления граждан для прохождения углубленной диспансеризации, на которую будут иметь приоритетное право лица, перенесшие коронавирусную инфекцию. Уточняется, что планируемая углубленная диспансеризация может проводиться только спустя 60 дней после выздоровления гражданина, перенесшего ковид, при оказании ему медпомощи в амбулаторных условиях или в стационаре.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам 5,8 млрд рублей на проведение углубленной диспансеризации переболевших ковидом, которая началась 1 июля. В первый этап обследования включены прием терапевта, тест с шестиминутной ходьбой, измерение насыщения крови кислородом, общий и биохимический анализы крови, рентген грудной клетки и спирометрия (исследование функции внешнего дыхания). Также к этому списку может быть добавлен анализ на определение концентрации D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования. Эти обследования можно пройти за один день. После получения результатов врачи могут направить пациента на второй этап, который включает три обследования (эхокардиографию, КТ легких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей). В случае выявления у пациента хронических заболеваний ему будет оказано необходимое лечение и назначена медицинская реабилитация.