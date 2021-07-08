Устинов: Украина умышленно создает условия для ухудшения экологической обстановки в Крыму

МАЙКОП, 8 июля. /ТАСС/. Крым и Севастополь испытывают внешнеполитическое давление со стороны Украины, которая создает условия для ухудшения экологической обстановки на полуострове. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов на совещании по вопросам национальной безопасности в макрорегионе.

В выступлении он отдельно остановился на экологических проблемах Крыма и Севастополя. "Эти регионы округа вплотную столкнулись с внешнеполитическим давлением со стороны Украины, которая умышленно создает условия для ухудшения экологической обстановки на Крымском полуострове", - констатировал Устинов.

Поэтому, продолжил он, в текущей, достаточно сложной ситуации с водоснабжением нужно обеспечить максимально возможный экологический контроль за мерами, которые экстренно предпринимаются для того, чтобы обеспечить население и хозяйство полуострова водой.

Совещание прошло в Майкопе в четверг под председательством секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.