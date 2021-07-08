Почти 300 обманутых дольщиков получили ключи от квартир в Брянске

ТАСС, 8 июля. Ключи от квартир в многоэтажном доме на улице Степной в Брянске, возведение которого начали в 2017 году и затем работы останавливались из-за банкротства компании-застройщика, 8 июля вручили 293 участникам долевого строительства. Об этом сообщила пресс-служба правительства Брянской области на официальной странице во "Вконтакте".

"Объект достроен, и сегодня 293 участника долевого строительства получили квартиры в хорошем добротном доме", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ввести дом в эксплуатацию планировали в 2017 году, но застройщик ООО "Брянскстройразвитие" не выполнил обязательства и в дальнейшем неоднократно переносил срок завершения строительства, компанию признали банкротом. "Губернатор Александр Богомаз при содействии и непосредственном участии прокурора Брянской области Александра Войтовича включился в решение проблемы. В марте 2020 года, когда уже начали действовать коронавирусные ограничения, было принято решение о завершении строительства. Гарантом завершения работ выступила компания "Надежда", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, объем привлеченных денежных средств участников долевого строительства превысил 256 млн рублей. После срыва сроков сдачи дома областная прокуратура организовала проверку деятельности ООО "Брянскстройразвитие", по материалам которой региональное управление МВД в 2019 году возбудило уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

С 2016 года в Брянской области восстановили права 1 555 обманутых дольщиков. Сегодня остаются нерешенными проблемы 33 жителей - участников долевого строительства в трех домах.