Путин назвал важным сохранение в семьях памяти о воевавших предках

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин назвал важным, что в российских семьях бережно хранят память о предках, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Глава государства в четверг в режиме телемоста связался с "Артеком", где проходит финальный этап конкурса "Большая перемена".

В ходе общения участники 5-11 классов представили главе государства свои проекты.

"Здорово, что в семьях наших так бережно хранят память о предках, которые воевали за нашу страну, многие из них погибли. Я уверен, что если так же будешь относиться к делу, и ты выиграешь любую битву", - сказал Путин, обращаясь к участнику общения Александру Лунину, ученику классического пансиона МГУ.

Он также поддержал ученика, который представил проект по борьбе с фейковой информацией о Великой Отечественной войне.

"[Проект] будет проходить на площадке, где волонтеры смогут находить фейковую информацию, присылать ссылки или текст, и мы вместе будем пропагандировать правильную информацию, не ложь", - рассказал школьник, на что Путин ответил: "Это здорово".