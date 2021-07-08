Путин отметил важность создания учебных онлайн-курсов в период пандемии

НОВО-ОГАРЕВО, 8 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, комментируя проект финалистки конкурса "Большая перемена" о создании онлайн-курсов, отметил их особую важность в период пандемии. Глава государства в четверг в режиме телемоста связался с "Артеком", где проходит финальный этап конкурса.

Одна из финалисток 13-летняя школьница Маша из Свердловской области рассказала главе государства о созданных ею в рамках конкурса онлайн-курсах по математике и истории, а также мастер-классах по технологии.

"То, что тебе удается создать вот такие, так скажем, учебные пособия, да еще привлечь опытных педагогов - это очень здорово. Это востребовано, особенно сегодня. Маша, мы с тобой, мы все знаем, к сожалению, не все школы у нас работали даже в условиях пандемии, и то, что вот такие методические пособия создаются и ими кто-то может воспользоваться, - это здорово, это имеет практическое значение, поэтому я тебя хочу за это поблагодарить", - сказал он, комментируя проект.

Президент России отметил важность вовлечения детей в различные области научной деятельности. "Я удивлен, что ты разные направления взяла: и математику, и историю, и технологию. <…> Здорово. Ты знаешь, во-первых, я хочу тебе сказать, что это очень востребовано", - подчеркнул Путин.

Девочка отметила, что в своем проекте она использовала только "достоверные источники информации". "А как ты определяешь, что они достоверные?" - поинтересовался глава государства. Финалистка конкурса пояснила, что в своей работе она использовала научную литературу, авторитетные статьи и публикации сотрудников университетов.