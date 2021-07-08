Патрушев сообщил, что количество лесных пожаров на Юге России в 2020 году выросло на треть

МАЙКОП, 8 июля. /ТАСС/. Число лесных пожаров в Южном федеральном округе (ЮФО) в прошлом году увеличилось на 30%, в основном они происходили в Краснодарском крае, Волгоградской и Ростовской областях. Об этом заявил в четверг секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам национальной безопасности в ЮФО.

"В округе в прошлом году на 30% увеличилось количество лесных пожаров", - сказал он.

Как пояснил Патрушев, в основном они произошли в Краснодарском крае, Волгоградской и Ростовской областях, где воздействию огня подверглось почти 5 тыс. га лесных угодий. "В последние пять лет на территории округа произошло 20 чрезвычайных ситуаций, вызванных природными и техногенными факторами", - указал секретарь СБ РФ.

Он обратил внимание на то, что лето прошлого года характеризовалось сильной засухой, что привело к пожарам и нехватке воды в ряде регионов, а в этом году в Краснодарском крае и Крыму выпали сильные осадки.

На фоне усиления таких проблем, продолжил Патрушев, первостепенное значение приобретает эффективное обеспечение гидрометеорологической безопасности. "Необходимо учесть, что в округе отмечается достаточно сложная ситуация в силу высокой частоты проявления опасных гидрометеорологических явлений в течение всего года", - констатировал он.

Количество таких явлений составляет более 20% от общего числа по России. При этом население округа охвачено средствами оповещения лишь на 83%.