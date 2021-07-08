Суд вернул в полицию административный протокол в отношении участника Pussy Riot Софеева

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Тверской суд Москвы не стал рассматривать протокол о мелком хулиганстве в отношении участника группы Pussy Riot Александра Софеева и вернул его в полицию. Об этом ТАСС рассказал в четверг его адвокат Мансур Гильманов.

"Суд не стал рассматривать протокол в отношении Софеева, составленный по ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство") и вернул его в орган, который его составил, то есть в полицию. При этом самого Софеева отвезли из суда в пока не известное мне место", - сказал Гильманов.

Накануне сообщалось, что полиция в среду, спустя день после освобождения из изолятора, задержала за мелкое хулиганство участников группы Pussy Riot Александра Софеева и Дмитрия Воронцова. Ранее суд уже признавал Софеева и Воронцова виновными по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ и назначил им наказание в виде административного ареста на 15 суток.

По административным делам о хулиганстве и несоблюдении санитарных норм ранее также задерживались другие участники группы. Активистки Мария Алехина и Анна Кузьминых были арестованы на 15 суток.