Что нужно знать о социальном предпринимательстве и его перспективах в России

Социальная сфера, как и все другие, нуждается в постоянном совершенствовании и развитии. Одним из шагов на этом пути стало принятие в 2019 году закона, обещающего дополнительную государственную поддержку малым и средним предприятиям, которые получили статус социальных.
Получение господдержки, особенно в непростой экономической ситуации, вызванной пандемией, должно стимулировать предприятия оформлять заветный статус. Однако если обратиться к Единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства, то можно обнаружить, что компаний, получивших его, не так уж и много. В Москве их чуть больше 100, в Санкт-Петербурге - порядка 40, а в Татарстане и вовсе пять. Учитывая, что в это число входят и микропредприятия (то есть такие, на которых работают до 15 человек), становится понятно, что такую необходимую господдержку получают единицы.
Почему так происходит? Отчасти ответ на этот вопрос можно получить из итогов экспертного исследования "Социальное предпринимательство в России: перспективы развития". Его провели Social Business Group и Группа компаний ЦИРКОН при финансовой поддержке Фонда региональных социальных программ "Наше будущее". Как показали результаты, в настоящее время в экспертном сообществе, а значит и в предпринимательской среде в целом, не сформировано четкое понимание, что же такое социальное предпринимательство. Соответственно, отсутствует и видение того, как именно будет развиваться эта сфера и в чьих интересах она работает.
Ход исследования
Исследование "Социальное предпринимательство в России: перспективы развития" проводилось с 25 декабря 2020-го по 18 января 2021 года. Оно преследовало несколько целей: составить картину текущей ситуации с социально-предпринимательской деятельностью, определить, кто оказывает на эту сферу наибольшее влияние, оценить перспективы ее развития. Полученные результаты будут использованы для прогнозирования развития социального предпринимательства на среднесрочную перспективу до 2025 года.
В ходе работы было опрошено 65 экспертов, которые представляли органы управления, различные фонды и институты, бизнес, научные и исследовательские организации и собственно организации социального предпринимательства. 35 участников были из Москвы, также в исследовании приняли участие эксперты из Санкт-Петербурга, Орла, Абакана, Тобольска, Ханты-Мансийска, Благовещенска, Костромы, Череповца и других городов России.
Поиски определения
Главная выявленная проблема, которую в рамках этого исследования можно назвать основополагающей, - неопределенность самого понятия "социальное предпринимательство". Как показал опрос, даже эксперты, знакомые с темой, по-разному трактуют этот термин. Более того, один из участников отметил, что степень правовой определенности данного понятия можно оценить на два балла из десяти.
Определение, содержащееся в законе, трактует понятие максимально обобщенно: "Социальное предпринимательство - предпринимательская деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей, способствующая решению социальных проблем граждан и общества". Эта формулировка не была предложена участникам исследования буквально, но в рамках опроса в анкете был максимально близкий вариант. С ней согласилось большинство экспертов, но даже это большинство не было подавляющим.
Около трети опрошенных экспертов не удовлетворились предложенными в анкете вариантами определения понятия "социальное предпринимательство" и предложили свое. Это лишь подтверждает, что неопределенность на базовом уровне еще предстоит преодолеть.
Знать и иметь возможности
Неопределенность относительно ключевого понятия обусловила и большой разброс в оценках экспертов по остальным пунктам опроса. Так, в качестве основных сложностей развития социального предпринимательства опрошенные назвали недостаточность поддержки со стороны государства и бизнеса (в том числе финансовой), отсутствие инвесторов, которые могут благоприятствовать развитию отрасли, и отсутствие устойчивой клиентской базы. По сути проблемными названы все главные моменты, определяющие развитие любой сферы, а не только социально значимой.
Хотя государство, приняв закон о социальном предпринимательстве, как раз предложило ту поддержку, которой, по мнению экспертов, предпринимателям остро не хватает. При этом из 50 тыс. компаний, деятельность которых может считаться социальной (такую оценку дает Торгово-промышленная палата), в российском реестре социальных предпринимателей зарегистрировано около 2,8 тыс. Почему так происходит?
В качестве основной причины участники рынка называют низкую информированность сообщества о том, что такой сфере в принципе уделяется особое внимание в России. По мнению предпринимателей, популяризацию должно вести само государство.
Вторая важная проблема - это то, что в условиях экономического кризиса, наступившего в результате пандемии, предприятия и так несут повышенную социальную нагрузку. Брать на себя дополнительные обязательства, становясь социальными предприятиями, они не готовы. Соответственно, официальный статус получить не могут, хотя по факту реализуют социально значимые проекты.
Каковы перспективы?
Что касается перспектив развития социального предпринимательства, то большинство опрошенных экспертов оценивают их достаточно осторожно. Вероятность повышения предпринимательской активности россиян и их участия в социальных компаниях видится им низкой. Заметные инвестиции бизнеса в развитие социальных предприятий также вряд ли придут. Да и собственно предпринимательская направленность социальных компаний редко оценивается высоко.
В числе наиболее перспективных направлений деятельности социальных предпринимателей чаще всего называли образовательные услуги, услуги детских садов и яслей, хосписы, услуги сиделок и патронажных сестер, медицинские и оздоровительные услуги, социально-бытовые услуги. Соответственно рассматривается и целевая аудитория социальных предприятий. Это не широкий круг потребителей и точно не большинство россиян, а люди с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды, пенсионеры и люди предпенсионного возраста, одинокие родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, дети, оставшиеся без попечения родителей, выпускники и воспитанники детских домов, многодетные семьи.
Получается, что социальное предпринимательство в нашей стране пока воспринимается как эквивалент социальной работы в целом. Возникает своеобразный гибрид: социальное предпринимательство видится чем-то вроде бизнес-собеса. Исходя из этого, эксперты полагают, что российское законодательство должно быть скорректировано, чтобы социальное предпринимательство мы начали осознавать как активное производство "социальных изменений", производство товаров и услуг в социальной сфере, которое ведет к изменениям в обществе. Перспективной также видится цифровизация производственных процессов, внедрение IT-технологий в филантропию, и это направление как раз будет развиваться в общем ключе цифровизации российской экономики.
В целом перспективы социального предпринимательства, по данным исследования, зависят от двух ключевых моментов:
- будет ли продолжаться последовательный уход государства из социальной сферы (в т. ч. здравоохранения и социального обеспечения) и передача соответствующих функций частному бизнесу и социально-ориентированным НКО;
- будет ли крупный бизнес относиться к социальной сфере так, как к сфере корпоративной социальной ответственности и благотворительности, или он войдет в нее как полноправный участник и конкурент с соответствующими инвестициями и франшизами.
Для социального предпринимательства именно эти два момента являются поворотными. Но какая-либо определенность здесь наступит уже после преодоления экономического кризиса, связанного с пандемией.