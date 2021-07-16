Что нужно знать о социальном предпринимательстве и его перспективах в России

Социальная сфера, как и все другие, нуждается в постоянном совершенствовании и развитии. Одним из шагов на этом пути стало принятие в 2019 году закона, обещающего дополнительную государственную поддержку малым и средним предприятиям, которые получили статус социальных.

Получение господдержки, особенно в непростой экономической ситуации, вызванной пандемией, должно стимулировать предприятия оформлять заветный статус. Однако если обратиться к Единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства, то можно обнаружить, что компаний, получивших его, не так уж и много. В Москве их чуть больше 100, в Санкт-Петербурге - порядка 40, а в Татарстане и вовсе пять. Учитывая, что в это число входят и микропредприятия (то есть такие, на которых работают до 15 человек), становится понятно, что такую необходимую господдержку получают единицы.

Почему так происходит? Отчасти ответ на этот вопрос можно получить из итогов экспертного исследования "Социальное предпринимательство в России: перспективы развития". Его провели Social Business Group и Группа компаний ЦИРКОН при финансовой поддержке Фонда региональных социальных программ "Наше будущее". Как показали результаты, в настоящее время в экспертном сообществе, а значит и в предпринимательской среде в целом, не сформировано четкое понимание, что же такое социальное предпринимательство. Соответственно, отсутствует и видение того, как именно будет развиваться эта сфера и в чьих интересах она работает.

Ход исследования

Исследование "Социальное предпринимательство в России: перспективы развития" проводилось с 25 декабря 2020-го по 18 января 2021 года. Оно преследовало несколько целей: составить картину текущей ситуации с социально-предпринимательской деятельностью, определить, кто оказывает на эту сферу наибольшее влияние, оценить перспективы ее развития. Полученные результаты будут использованы для прогнозирования развития социального предпринимательства на среднесрочную перспективу до 2025 года.

В ходе работы было опрошено 65 экспертов, которые представляли органы управления, различные фонды и институты, бизнес, научные и исследовательские организации и собственно организации социального предпринимательства. 35 участников были из Москвы, также в исследовании приняли участие эксперты из Санкт-Петербурга, Орла, Абакана, Тобольска, Ханты-Мансийска, Благовещенска, Костромы, Череповца и других городов России.