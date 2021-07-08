Патрушев призвал регионы Юга России улучшать подготовку к природным чрезвычайным ситуациям

МАЙКОП, 8 июля. /ТАСС/. Регионы Южного федерального округа должны развивать систему, которая позволит отслеживать и прогнозировать чрезвычайные ситуации, а также заранее готовиться к таким природным явлениям. Об этом заявил в четверг секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам национальной безопасности в округе.

Он указал на то, что прошлым летом на Юге России была сильная засуха, что привело к пожарам и нехватке воды в ряде регионов, а в этом году в Краснодарском крае и Крыму выпали сильные осадки, из-за которых там возникли подтопления.

"Учитывая, что подобные природные явления случаются в последнее время довольно часто, следует развивать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и готовиться к таким природным явлениям заранее", - подчеркнул секретарь Совбеза РФ

По его словам, необходимо очистить русла рек, ливневую канализацию, создать дополнительные мощности для обеспечения населения водой, иметь достаточный запас медикаментов и техники. "Прошу руководителей регионов держать эти вопросы на контроле", - добавил он.

Патрушев отметил, что прошедшие сильные дожди в Краснодарском крае и Крыму привели к серьезным последствиям. "Подтоплены населенные пункты и поселки, нарушена работа предприятий и транспортных организаций. Возникли проблемы с обеспечением населения питьевой водой. В результате ухудшилась и экологическая ситуация", - обрисовал он положение в пострадавших регионах.

Помощь населению в этих регионах, продолжил секретарь СБ РФ, уже оказывается. "Но все же обращаю внимание органов власти на важность выявления всех пострадавших и устранения нанесенного материального ущерба, восстановления поврежденной инфраструктуры и систем жизнеобеспечения", - заключил он.