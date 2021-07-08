Эксперт: приостановка диспансеризации даст через три года рост запущенных случаев рака

КАЗАНЬ, 8 июля. /ТАСС/. Количество случаев рака в запущенной стадии возрастет в России через три года из-за приостановки диспансеризации во время пандемии коронавируса. Такое заявление сделал в четверг главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.

"У нас диспансеры явились такими островами эпидемиологической безопасности, где мы смогли следить за ситуацией коронавируса у больных онкологией. С чем сейчас все службы столкнулись? С тем, что у нас, к сожалению, были приостановлены программы диспансеризации. Сейчас президент России Владимир Путин и Минздрав <...> остро поставили вопрос о возобновлении диспансеризации. Через три года мы, к сожалению, увидим запущенные стадии, но если мы сейчас диспансеризацию начнем, то потери будут не такие значимые", - сказал Каприн.

Он отметил, что сейчас ведется работа по быстрой "реанимации" диспансеризации в стране.

Советник генерального директора ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, член президиума РАН Мамед Алиев сообщил ТАСС, что на сегодняшний день случаев онкологических заболеваний в запущенных стадиях уже стало больше. Но он также отметил, что коронавирус никак не влияет на конкретное течение заболевания.