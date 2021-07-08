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Патрушев обратил внимание на проблемы с утилизацией ТКО на Юге России

Секретарь Совбеза РФ указал на неудовлетворительное состояние многих полигонов и большое количество несанкционированных свалок

МАЙКОП, 8 июля. /ТАСС/. Утилизация отходов на Юге России находится на низком уровне, заявил в четверг секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам национальной безопасности в округе. Он обратил внимание на неудовлетворительное состояние многих полигонов и большое количество несанкционированных свалок.

"Экологическую ситуацию в округе обостряет низкий, не более 50%, уровень утилизации отходов производства и потребления", - отметил секретарь СБ РФ.

Как пояснил Патрушев, многие полигоны твердых коммунальных отходов в округе уже практически заполнены и находятся в неудовлетворительном состоянии. При этом количество несанкционированных мест размещения ТКО превысило 1,5 тыс.

"Должен отметить, что проблемы с утилизацией и переработкой отходов характерны не только для Южного федерального округа, но и для всей страны в целом", - констатировал секретарь российского Совбеза.

Вместе с тем, продолжил он, уже есть положительные примеры решения задач по созданию комплексной системы обращения с ТКО с использованием отечественного оборудования. "Расширение географии их применения позволит за пять лет на территории России добиться требуемых показателей по переработке отходов", - резюмировал Патрушев.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссия
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