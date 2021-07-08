Коллективный иммунитет к COVID-19 среди работников культурной сферы Петербурга достиг 55%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Коллективный иммунитет к новой коронавирусной инфекции среди сотрудников сферы культуры в Санкт-Петербурге достиг 55%. Об этом сообщается в четверг на странице городского комитета по культуре в соцсети " ВКонтакте ".

"Коллективный иммунитет по сфере составляет уже 55%", - говорится в сообщении. Как уточнили ТАСС в комитете, общее число сотрудников культурной сферы города превышает 15 тыс.

Отмечается также, что продолжает работу центр вакцинации для работников культуры в Михайловском театре. "Вчера в стенах учреждения привились более 200 человек", - рассказали в комитете. Центр открыли в феврале, и, по данным комитета, в общей сложности около 1,3 тыс. человек сделали там прививки от коронавируса.

По последним данным, с начала массовой вакцинации в Петербурге привились 998 316 человек. Из них 734 869 завершили цикл вакцинации.