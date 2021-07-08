В ЮНЕСКО открылась выставка работ российского фотографа Александра Химушина

ПАРИЖ, 8 июля. /ТАСС/. Выставка работ российского фотографа Александра Химушина "Мир в лицах" открылась в четверг в здании парижской штаб-квартиры Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Трансляция церемонии была проведена международной организацией через интернет.

Родившийся в Якутии фотограф уделяет основное внимание в своем творчестве этнографическим темам. Более 10 лет он путешествует по миру, посетив уже 86 стран. Химушин побывал также в самых отдаленных уголках России. Он запечатлел в своих работах уникальные образы представителей коренных народов Евразии, Африки, Америки и Океании.

"Россия - многонациональная страна, ее населяют более 190 народов, - сказал, выступая на церемонии, постпред РФ при ЮНЕСКО Александр Кузнецов. - В своем общении эти народы используют 277 языков. При этом 105 языков применяются в государственной системе образования. На этих языках идут спектакли в национальных театрах, они используются в средствах массовой информации, на них издается литература".

"Мы в России бережно относимся к языковому наследию, - подчеркнул Кузнецов. - Утрата хотя бы одного языка - это невосполнимый ущерб для всей страны. Благодаря политике нашего государства почти все не имевшие письменности народы приобрели ее в прошлом веке".

Постпред заверил, что Россия придает большое значение деятельности ЮНЕСКО по сохранению и развитию многоязычия. "В 2019 году наша страна внесла существенный вклад в проведение Международного года языков коренных народов ООН, - напомнил он. - Россия активно участвует в подготовке Международного десятилетия языков коренных народов, намеченного на 2022-2032 годы".

"Нынешняя выставка является свидетельством тесного партнерства России и ЮНЕСКО в деле популяризации языков коренных народов", - подчеркнул Кузнецов. Он поблагодарил генерального директора ЮНЕСКО Одре Азуле и ее коллег за вклад в подготовку и организацию этого яркого мероприятия. "Отдельно хотел бы поблагодарить за поддержку выставки российскую горно-металлургическую компанию "Норильский Никель", которая осуществляет свою деятельность на крайнем Севере, в Красноярском крае Российской Федерации, и многое делает для сохранения и развития самобытной культуры коренных малочисленных народов этого региона - долган, нганасан, ненцев, эвенков, энцев и саамов", - сказал Кузнецов.

О творчестве Химушина

В пресс-службе "Норникеля" сообщили ТАСС, что автор лично представил коллекцию из более чем 170 художественных фотопортретов представителей разных народов мира, снятых в аутентичной национальной одежде в местах проживания. Проект приурочен к международному Дню коренных народов мира, отмечаемому ежегодно 9 августа. Выставка продлится до конца августа 2021 года.

"Сохранение природы, традиций и культуры коренных народов, поддержка и новые возможности для развития исконных видов деятельности - вот темы, которые сближают организации, художников и творцов. Участвуя в выставке проекта "Мир в лицах" в штаб-квартире ЮНЕСКО, "Норникель" продолжает сотрудничество с Александром Химушиным, которое началось в 2018 году с экспедиции на Таймыр. Благодаря его творчеству весь мир может увидеть удивительных, красивых людей, проживающих в удаленных уголках нашей планеты, в том числе на Севере России", - сказала директор департамента общественных связей "Норникеля" Татьяна Смирнова.

Идея фотопроекта "Мир в лицах" родилась в 2014 году. В коллекцию авторского фотопроекта Александра Химушина на сегодняшний день входят портреты представителей более 100 народов. Последние годы он работает над проектом в Сибири. В 2018 году Химушин был приглашен сотрудничать с Комиссией ООН по правам человека для подготовки к 70-летию Декларации защиты прав человека, а в 2019 году, официально объявленном Годом языков коренных народов мира, Александр Химушин был приглашен провести выставку проекта "Мир в Лицах" в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.