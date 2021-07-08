На самоизоляции на Кубе остались четыре туриста с положительными ПЦР-тестами

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. На самоизоляции на Кубе остаются четыре российских туриста с положительными повторными ПЦР-тестами, сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Из 192 российских туристов, которые по прилете на Кубу были отправлены на самоизоляцию, 188 человек, получивших отрицательный результат повторного ПЦР-теста, уже продолжают свой отдых. На самоизоляции остаются 4 туриста, у которых повторный ПЦР-тест положительный", - сказала Догузова.

Ростуризм следит за сложившейся ситуацией, находится на связи с туроператорами и страховыми компаниями. Ключевой момент сейчас - не допустить подобных инцидентов в будущем, подчеркнула руководитель ведомства.

По данным Ростуризма, по прилете на Кубу около 200 российских туристов были помещены на самоизоляцию после получения положительного ПЦР-теста. Глава Ростуризма провела телефонные переговоры с министром туризма Кубы Хуаном Карлосом Гарсиа, который пообещал взять ситуацию с российскими туристами под личный контроль, также стороны обсудили важность недопущения подобных инцидентов.