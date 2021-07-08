Минпросвещения не планирует вводить новый школьный предмет по финансовой грамотности

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Новые федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) начального и основного общего образования не предполагают введения предмета по финансовой грамотности, заявили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"Речь не идет о введении нового предмета, и это не приведет к повышению часовой допустимой нагрузки на ребят", - говорится в сообщении.

Вместе с тем знания по финансовой грамотности теперь закреплены на уровне ФГОС как в начальной, так и средней школе в числе обязательных навыков, которые школьники получают по итогам освоения программы.

В начальной школе данные навыки будут изучаться в рамках предметов "Окружающий мир" и "Математика", позволяя школьникам познакомиться с такими понятиями, как семейный бюджет, рациональность, дать им представление о взаимосвязи трудовой деятельности, тяге к труду и экономического благосостояния. На уровне основной школы это более глубокие знания о финансах, финансовых инструментах, защите от мошенничества, рационального использования средств. Изучать их ребята также будут в рамках уже имеющихся предметов, среди которых "Обществознание", "Информатика", "География" и другие.

"Школьные программы должны давать максимально актуальные знания, которые бы учащиеся могли применять в реальной жизни, отвечать тем вызовам, которые есть в современном мире, формировать базу для продолжения дальнейшего пути, какой бы образовательный и карьерный путь ученик ни выбрал после школы. Поэтому новые стандарты позволяют обновить содержание программ и в части гуманитарных направлений, и в части предметов научно-технического цикла, расширить знания школьников о здоровом образе жизни, экологии и экологической культуре, задействовать интересные интерактивные программы, формирующие патриотическое воспитание", - добавили в Минпросвещения РФ.

Ранее Банк России сообщил, что преподавание финансовой грамотности станет обязательным в 1-9-х классах школ, это закреплено в новых федеральных государственных образовательных стандартах начального и основного общего образования. В начальной школе элементы финансовой грамотности появятся в таких предметах, как "Математика" и "Окружающий мир", а для учеников 5-9-х классов - в предметах "Обществознание", "Математика" и "География". Обучение по новым стандартам начнется с 1 сентября 2022 года, по согласованию с родителями программы могут быть изменены уже в 2021 году.