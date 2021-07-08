Противоэпидемические ограничения в Петербурге продлили до 16 августа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Действующие в Петербурге ограничения по противодействию распространению коронавируса продлеваются до 16 августа.

Об этом говорится в обновленном постановлении об ограничениях, которое подписал губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщила пресс-служба городской администрации.

"Ограничения продлеваются по 16 августа", - говорится в сообщении.

Массовые мероприятия

Так, допуск зрителей на спортивные и физкультурные мероприятия в городе с 13 июля запрещен.

"Спортивные и физкультурные мероприятия должны проводиться без зрителей. <…> Спортсмены, тренеры, судья и иные лица, обеспечивающие проведение спортивных и физкультурных мероприятий, должны иметь либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за три дня до дня проведения мероприятия, либо сертификат о вакцинации", - говорится в сообщении.

"Запрещается проведение любых массовых мероприятий численностью свыше 75 человек", - говорится в документе.

При этом уточняется, что "это ограничение не затронет культурные и зрелищные мероприятия, проводимые в театрах, концертных залах, цирке и кинотеатрах по согласованию с комитетом по культуре Санкт‑Петербурга, а также спортивные и физкультурные мероприятия, проводимые по согласованию с комитетом по физической культуре и спорту".

Вместе с тем, для проведения мероприятий вводится ряд дополнительных требований. Так, наполняемость театров и концертных залов не должна превышать 1,5 тыс. человек, наполняемость цирков уменьшается с 75 до 50%. Порядок согласования таких мероприятий актуализирует комитет по культуре.

Также работодателям рекомендовали минимизировать очное присутствие сотрудников на рабочих местах. Усилили меры санитарной безопасности, ввели дополнительный контроль за соблюдением масочного режима в транспорте и общественных местах.

Работа транспорта

Ограничения также коснутся работы речного транспорта. Наполняемость речного туристического транспорта в городе ограничили до 50%.

"С 13 июля: <…> наполняемость судов, осуществляющих пассажирские перевозки внутренним водным транспортом, не должна превышать 50% от количества пассажирских мест, на них не должны проводиться зрелищно-развлекательные мероприятия", - говорится в сообщении.

В администрации главы города добавили, что комитет по транспорту актуализирует примерную форму стандарта безопасности с учетом внесенных изменений.

Путешествия по рекам и каналам Санкт-Петербурга пользуются большой популярностью среди жителей и гостей города в летний период.

По последним данным, в Петербурге выявили 483 992 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 464 074 человека, умерли 17 183. За последние сутки в городе выявили 1 937 случаев заражения.

Вакцинацию от коронавируса первым компонентом прошли более 1 миллиона жителей Санкт-Петербурга — это примерно одна пятая часть населения города, 741 тыс. человек завершили полный курс вакцинации.