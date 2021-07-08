Urent, "Ситимобил" и Whoosh создали первый кодекс вождения электросамокатов

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Сервисы Urent, "Ситимобил" и Whoosh запустили совместную социальную информационную кампанию о безопасном поведении на электросамокатах в городе. Партнеры разместили на улицах Москвы постеры, которые рассказывают об этических правилах использования самокатов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Ситимобил".

"Компании Urent, "Ситимобил" и Whoosh сформулировали восемь главных правил этичного поведения для пользователей самокатов: спешивайтесь на переходе; берегите себя и катайтесь осторожно (ред. - не отказывайтесь от страховки); управляйте самокатом двумя руками; не катайтесь пьяными; не катайтесь вдвоем; не гоняйте среди толпы, паркуйтесь по-человечески, не сигнальте людям в спину", - отметили в пресс-службе.

Плакаты создали уличные художники арт-группы Явь. Каждое из правил проиллюстрировано плакатом с отсылкой к одному из популярных художественных произведений или знаковому явлению поп-культуры.

"Мы хотим, чтобы современный город был доступным и безопасным для его жителей. Важная составляющая такой безопасной среды - уважительное и этичное поведение каждого, кто находится на улице: пользователя электросамокатов, пешехода, автомобилиста", - пояснил директор по развитию бизнеса "Ситимобил" Евгений Лукьянчиков.

Первые плакаты уже появились в наружной рекламе в Москве, а вскоре появятся и в других российских городах.