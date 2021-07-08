На Кубани обнаружили 17 погребений разных эпох при строительстве трассы к Крымскому мосту

КРАСНОДАР, 8 июля. /ТАСС/. Археологи при подготовке к строительству новой трассы к Крымскому мосту в Темрюкском районе Краснодарского края нашли 17 погребений, относящихся к эпохе бронзы, раннего железа и средневековья. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края в четверг.

"Масштабные раскопки идут в зоне строительства участков автомобильной трассы "Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк". В ходе исследований кургана в хуторе Коржевском Славянского района обнаружены 17 погребений, относящиеся к эпохе бронзы, раннего железа и средневековья", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что среди обнаруженных погребений возведенный в эпоху бронзы 2,5-метровый курган, возраст которого превышает 4 тыс. лет, он относится к периоду катакомбной культуры, в дальнейшем его использовали уже в эпоху меотской культуры для захоронений. Также обнаружены античные сосуды для вина, которые уже позже могли быть ввезены на эту территорию, по данным экспертов, из северной Греции или Македонии. В средние века, по мнению археологов, курган мог использоваться для захоронения кочевников Золотой Орды, что подтверждается обнаруженными артефактами, такими как железная конская упряжь и медная литая пуговица.

"Во время Великой Отечественной войны на кургане была оборудована огневая точка, о чем говорят найденные гильзы и обломок саперной лопаты", - добавили в пресс-службе администрации края.