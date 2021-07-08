Минздрав готов обсуждать предложение ЕС о взаимном признании сертификатов вакцинации

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Минздрав РФ получил письмо с предложением ЕС о взаимном признании электронных сертификатов вакцинации и готов его обсуждать.

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Об этом сообщил журналистам в четверг помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Мы получили письмо. Готовы встречаться и обсуждать", - сказал он.

Ранее посол Евросоюза в России Маркус Эдерер заявил, что Евросоюз обратился в российский Минздрав с предложением обсудить возможность взаимного признания ковидных сертификатов, которые включают в себя также сведения о вакцинации.