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Минздрав готов обсуждать предложение ЕС о взаимном признании сертификатов вакцинации

Ведомство получило письмо с соответствующим предложением
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Минздрав РФ получил письмо с предложением ЕС о взаимном признании электронных сертификатов вакцинации и готов его обсуждать.

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Об этом сообщил журналистам в четверг помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"Мы получили письмо. Готовы встречаться и обсуждать", - сказал он.

Ранее посол Евросоюза в России Маркус Эдерер заявил, что Евросоюз обратился в российский Минздрав с предложением обсудить возможность взаимного признания ковидных сертификатов, которые включают в себя также сведения о вакцинации.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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