Минздрав готов обсуждать предложение ЕС о взаимном признании сертификатов вакцинации

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Минздрав РФ получил письмо с предложением ЕС о взаимном признании электронных сертификатов вакцинации и готов его обсуждать.
Об этом сообщил журналистам в четверг помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
"Мы получили письмо. Готовы встречаться и обсуждать", - сказал он.
Ранее посол Евросоюза в России Маркус Эдерер заявил, что Евросоюз обратился в российский Минздрав с предложением обсудить возможность взаимного признания ковидных сертификатов, которые включают в себя также сведения о вакцинации.